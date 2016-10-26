Избитую девочку из Павлодара отправили в приют

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Избитую девочку из Павлодара отправили в приют

Там она будет находиться до решения суда.

Четырехлетнюю Айлин из Павлодара, которую избила мать, поместили в детский приют после шокирующего видео, попавшего в Сеть, передает корреспондент Today.kz.

Как сообщил заместитель начальника Управления образования Павлодарской области Ернур Дауенов, органы опеки не могли не отреагировать:

"Мы выехали домой к семье. Поговорили с мамой и забрали ребенка в детский приют. Это законно. Отдать малышку бабушке или отцу мы не можем по закону, так как родители в разводе и законным представителем девочки является ее мать".

В приюте девочка может находиться до трех месяцев - до вердикта суда, который примет решение в отношении родительских прав матери.

Старшая дочь в настоящее время находится у родителей матери- сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Напомним, 25 октября в Instagram появилось видео, в котором женщина бьет девочку по лицу. "Заткнись!", "Твоя ажека думает, что я тебя бью?!", - с такими словами мать избивает дочь. Сотрудники полиции завели дело на 34-летнюю павлодарку.

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