Избитую девочку из Павлодара отправили в приют

Там она будет находиться до решения суда.
Четырехлетнюю Айлин из
Как сообщил заместитель начальника Управления образования Павлодарской области Ернур Дауенов, органы опеки не могли не отреагировать:
"Мы выехали домой к семье. Поговорили с мамой и забрали ребенка в детский приют. Это законно. Отдать малышку бабушке или отцу мы не можем по закону, так как родители в разводе и законным представителем девочки является ее мать".
В приюте девочка может находиться до трех месяцев - до вердикта суда, который примет решение в отношении родительских прав матери.
Старшая дочь в настоящее время находится у родителей матери- сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.
Напомним, 25 октября в Instagram появилось видео, в котором женщина бьет девочку по лицу. "Заткнись!", "Твоя ажека думает, что я тебя бью?!", - с такими словами мать избивает дочь. Сотрудники полиции завели дело на 34-летнюю павлодарку.
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