Подозреваемого в убийстве Сибанбаевой нашли мертвым в реке Есиль

33-летняя Балдырган Сибанбаева пропала в Астане 17 июня после посещения ночного клуба.

Главного подозреваемого в убийстве Балдырган Сибанбаевой нашли мертвым в реке. Об этом корреспонденту Казинформ сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«Следственным управлением ДВД Астаны по факту безвестного исчезновения Сибанбаевой Б.Н. было начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». В ходе проведенного расследования в совершении данного преступления доказана вина подозреваемого гражданина Б., труп которого был обнаружен 26 июня 2016 года в реке Есиль », - сказал по телефону Алмас Садубаев корреспонденту Казинформа .

В МВД РК также отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД района Есиль в Астане.

«ДВД Астаны по указанным уголовным делам проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на объективное исследование обстоятельств событий», - уточнил Алмас Садубаев.

Напомним, 33-летняя Балдырган Сибанбаева пропала в Астане 17 июня после посещения ночного клуба. Для поиска Балдырган в столицу из Петропавловска приехали ее родственники. Позже к поискам подключились многочисленные волонтеры. Однако поиски не удались результатам.

26 июня пропавшую девушку нашли мёртвой. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине столицы, в лесопосадке, возле поселка Пригородный.

В ДВД Астаны сообщали, что полицейскими был установлен подозреваемый в совершении убийства Балдырган Сибанбаевой. Им оказался 25-летний житель Астаны.