Глава МВД РК назвал разбоем попытку ограбления банка в Алматы

"Пока связи с радикалами мы не наблюдаем, я думаю, это обычный разбой", - Касымов.
Как рассказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, грабители были хорошо осведомлены о распорядке работы банка и основательно подготовились, передает корреспондент Zakon.kz.
"Пока связи с радикалами мы не наблюдаем, я думаю, это обычный разбой", - сказал он после заседания правительства журналистам.
При этом глава МВД РК отметил, что преступники были хорошо осведомлены о распорядке работы банка и основательно подготовились.
"Преступники хорошо изучили порядок работы банка, мы будем с этим банком разбираться, это "ЦентрКредит". Банк находится в офисе. Утром рано привезли туда деньги, принял деньги охранник", - пояснил министр.
По его словам, когда охранник пошел в туалет, проникли двое преступников.
"Они попытались с ним вместе проникнуть и совершить хищение денег, но охранник извлек оружие свое - травматический пистолет, но не смог произвести выстрел, они его у него забрали и в это время появились другие работники и преступники сбежали.
Сейчас идет работа по поиску преступников, это разбой, мы будем этим серьезно заниматься", - заключил Касымов.
Напомним, нападение на охранника отделения банка, расположенного в Алмалинском районе города, произошло 25 октября утром. В городе был объявлен план "Сирена".
По данному факту в Департаменте внутренних дел Алматы начато досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК.
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