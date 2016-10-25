В Алматы у охранника банка нападавшие отняли травматический пистолет

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В Алматы у охранника банка нападавшие отняли травматический пистолет

Ведется расследование по факту разбоя.

По факту нападения на охранника одного из отделений банка "Центркредит" в Департаменте внутренних дел Алматы начато досудебное расследование по ст. 192 ч.2 УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Нападавшие отобрали травматический пистолет охранника банка и скрылись с места преступления.

В настоящее время продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их задержание.

Напомним, нападение на охранника отделения банка, расположенного в Алмалинском районе города, произошло 25 октября утром. В городе был объявлен план "Сирена".

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