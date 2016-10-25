Руслан Кулекбаев: Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь

Полицейские умерли по воле Аллаха. Такое заявление сделал подозреваемый в совершении теракта в Алматы.

В Алматинском следственном изоляторе состоялось судебное заседание в отношении Руслана Кулекбаева, подозреваемого в совершении теракта в Алматы. Суд идет под председательством судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлана Болатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я убил их, потому что они против пути Аллаха. Они мучают множество братьев-мусульман, сбивают их с пути Аллаха. Таксиста, который возил проституток к клиентам (потерпевший Ибрагимов - прим. ред.), я предупреждал еще до месяца Рамазан. Я предостерег их, чтобы не развратничали. Они продолжали свое занятие. Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь. Поэтому, я сейчас ничего не боюсь. В отношении Асембекулы, Лю, Абдимомына, Сапарбекова я не признаю, что они грабили Мещерякова. Меня спросили, как я жил, я ответил. Полицейские умерли по воле Аллаха», - сказал Кулекбаев на главном судебном заседании