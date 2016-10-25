Руслан Кулекбаев: Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь

Полицейские умерли по воле Аллаха. Такое заявление сделал подозреваемый в совершении теракта в Алматы.
В Алматинском следственном изоляторе состоялось судебное заседание в отношении Руслана Кулекбаева, подозреваемого в совершении теракта в Алматы. Суд идет под председательством судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлана Болатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я убил их, потому что они против пути Аллаха. Они мучают множество братьев-мусульман, сбивают их с пути Аллаха. Таксиста, который возил проституток к клиентам (потерпевший Ибрагимов - прим. ред.), я предупреждал еще до месяца Рамазан. Я предостерег их, чтобы не развратничали. Они продолжали свое занятие. Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь. Поэтому, я сейчас ничего не боюсь. В отношении Асембекулы, Лю, Абдимомына, Сапарбекова я не признаю, что они грабили Мещерякова. Меня спросили, как я жил, я ответил. Полицейские умерли по воле Аллаха», - сказал Кулекбаев на главном судебном заседании
Подсудимый признал, что увез проституток, находившихся в автомашине «Киа Рио», принадлежащей Ибрагимову. По его словам, он пришел в гостиницу «Аят» ночью, хотел убить таксиста, но тот убежал. На заднем сиденье автомашины сидели две девушки, которым Кулекбаев сказал, чтобы они боялись закона Аллаха. «Затем я застрелил одну девушку, чтобы это стало уроком. Потому что закон Аллаха - не игрушка. На машине я выехал в город, взяв с собой одну девушку, чтобы показывала дорогу, потому что я не знаю города. Она просила прощения, я сказал, чтобы просила прощения у Аллаха. Утром оставил машину под мостом, пошел в сторону Алмалинского суда и совершил намаз. Затем я ждал прокуроров и судей. Потому что они судят не по закону Аллаха, а по законам, придуманным ими», - сказал Кулекбаев.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.