В Алматы преступники завладели оружием охранника банка

Ведется розыск неизвестных.

В Алматы объявлен спецплан "Сирена", передает Zakon.kz.

"Сегодня, 25.10.2016 года, в 08 часов 10 минут в Центр оперативного Управления ДВД города Алматы поступило сообщение о нападении на охранника одного из отделений банка «Центркредит», в Алмалинском районе Алматы, в результате чего двое неустановленных лиц завладели его оружием", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

В настоящее время по городу объявлен спецплан "Сирена". Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступников.