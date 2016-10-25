В Алматы преступники завладели оружием охранника банка

Ведется розыск неизвестных.
В Алматы объявлен спецплан "Сирена", передает Zakon.kz.
"Сегодня, 25.10.2016 года, в 08 часов 10 минут в Центр оперативного Управления ДВД города Алматы поступило сообщение о нападении на охранника одного из отделений банка «Центркредит», в Алмалинском районе Алматы, в результате чего двое неустановленных лиц завладели его оружием", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.
В настоящее время по городу объявлен спецплан "Сирена". Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступников.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.