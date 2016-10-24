Кулекбаев дал признательные показания по делу о теракте в Алматы

Обвиняемый объяснил, почему совершил теракт.
Предполагаемый организатор теракта в Алматы Руслан Кулекбаев признал свою вину по нескольким пунктам обвинения, передает корреспондент Today.kz. В частности, обвиняемый признался в незаконном приобретении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.
"Теперь по обвинению по статье 99 УК РК "Убийство", а также по обвинению в покушении на убийство – признаете ли вы свою вину?" – спросил прокурор.
Кулекбаев попросил уточнить вопрос, и гособвинитель вновь озвучил обвинение, после чего подсудимый утвердительно ответил на заданные вопросы, а также уточнил, почему не убил тех, в покушении на убийство которых его обвинили.
"Они не шевелились, поэтому я решил, что они мертвы и не стал их добивать", - уточнил подсудимый.
Также Руслан Кулекбаев признался в убийстве полицейских и других лиц. Убийство проститутки обвиняемый объяснил тем, что предупреждал таксистов о недопустимости перевозки клиентов в месяц Рамазан. Полицейских, по словам Кулекбаева, он убил потому, что они мешали мусульманам.
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