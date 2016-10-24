В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард

В начале октября в зоопарке погиб жираф, по предварительной версии животное было отравлено.
На прошлой неделе в зоологическом парке Южной столицы погиб шестилетний гепард, по кличке Чита, сообщает Zakon.kz.
«Животное продолжительное время болело. Гепард принимал все необходимые медикаменты и проходил необходимое лечение. На протяжении трех лет животное болело, но, никто не ожидал смерть животного», - сказал пресс-секретарь зоопарка Тохтар Алиев.
Гепард Чита была в зоопарке единственным представителем своего вида хищногомлекопитающего семейства кошачьих.
В зоопарке проводится внутреннее расследование, биоматериалы были доставлены в лабораторию для выяснения причин повлекших смерть животного. Тохтар Алиев также не исключает версии отравления животного, как это случилось с жирафом Мелманом. Погибшим в начале октября.
Пресс-служба не располагает информацией о болезнях других обитатели зверинца.
На прошлой неделе зоопарк пополнился шестилетним самцом шимпанзе по имени Паша, двумя африканскими гиенами и тремя земляными волками в возрасте от трех лет.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.