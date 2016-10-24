В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард

В начале октября в зоопарке погиб жираф, по предварительной версии животное было отравлено.

На прошлой неделе в зоологическом парке Южной столицы погиб шестилетний гепард, по кличке Чита , сообщает Zakon.kz.

«Животное продолжительное время болело. Гепард принимал все необходимые медикаменты и проходил необходимое лечение. На протяжении трех лет животное болело, но, никто не ожидал смерть животного», - сказал пресс-секретарь зоопарка Тохтар Алиев.

Гепард Чита была в зоопарке единственным представителем своего вида хищного млекопитающего семейства кошачьих .

В зоопарке проводится внутреннее расследование, биоматериалы были доставлены в лабораторию для выяснения причин повлекших смерть животного. Тохтар Алиев также не исключает версии отравления животного, как это случилось с жирафом Мелманом. Погибшим в начале октября.

Пресс-служба не располагает информацией о болезнях других обитатели зверинца.