В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард

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В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард

В начале октября в зоопарке погиб жираф, по предварительной версии животное было отравлено.

На прошлой неделе в зоологическом парке Южной столицы погиб шестилетний гепард, по кличке Чита, сообщает Zakon.kz.

«Животное продолжительное время болело. Гепард принимал все необходимые медикаменты и проходил необходимое лечение. На протяжении трех лет животное болело, но, никто не ожидал смерть животного», - сказал пресс-секретарь зоопарка Тохтар Алиев.

Гепард Чита была в зоопарке единственным представителем своего вида хищногомлекопитающего семейства кошачьих.

В зоопарке проводится внутреннее расследование, биоматериалы были доставлены в лабораторию для выяснения причин повлекших смерть животного. Тохтар Алиев также не исключает версии отравления животного, как это случилось с жирафом Мелманом. Погибшим в начале октября.

Пресс-служба не располагает информацией о болезнях других обитатели зверинца.

На прошлой неделе зоопарк пополнился шестилетним самцом шимпанзе по имени Паша, двумя африканскими гиенами и тремя земляными волками в возрасте от трех лет.

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