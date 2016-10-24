Обвинительное заключение Кулекбаеву по факту убийства Сотниковой зачитали в суде

По словам прокурора Жаркына Бакашбаева Кулекбаев убил женщину выстрелом в голову.

В ходе главного судебного заседания по делу Руслана Кулекбаева прокурор зачитал обвинительное заключение по факту убийства Сотниковой, передает МИА «Казинформ».

«17-18 июля 2016 года Кулекбаев, заранее узнав, что в гостинице «Аят» на улице Жансугурова могут быть проститутки, направился туда с целью убийства женщин, занимающихся проституцией, поскольку это противоречит его религиозно-социальным взглядам. Во дворе гостиницы, подойдя к автомашине « Киа Рио », принадлежащей Имангалиеву, он предположил, что в ней находится проститутка и попросил сидевшего в машине Имангалиева открыть окно. После того, как окно было открыто, Кулекбаев сделал несколько предупреждений сидевшей на заднем сиденье Сотниковой. Когда она не подчинилась, убил ее выстрелом в голову. В это время Имангалиев начал убегать, Кулекбаев стрелял ему вдогонку, но не попал. С целью экономии времени, Кулекбаев вернулся к автомашине, в которой находилось тело убитой Сотниковой, ездил по городу. Также в машине находилась Омирзакова», - рассказал прокурор Жаркын Бакашбаев.

«В дороге он угрожал Омирзаковой, говоря: «Вы не боитесь Аллаха! Проси прощения у Аллаха! Если будете идти против Аллаха, всех взорву». Омирзакова, опасаясь за свою жизнь, попросила прощения и отдала Кулекбаеву свой бумажник. По дороге, воспользовавшись остановкой автомашины на светофоре, Омирзакова убежала. Кулекбаев ее не преследовал. После этого он подъехал к одному из магазинов города и оставил там автомобиль», - сказал Бакашбаев.

Уголовное дело в отношении Р.Кулекбаева поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы несколько дней назад. Кулекбаева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.255 ч.4 (акт терроризма);99 ч.2 (убийство двух и более лиц); 24 ч.3; 99 ч.2 (покушение на убийство); 192 ч.4 (разбойное нападение группой лиц);287 ч.4 (незаконный оборот оружия); 288 ч.2 (незаконное изготовление оружия); 291 ч.4 (хищение оружия); 200 ч.4 (угон автомобиля); 126 ч.2 (незаконное лишение свободы) УК РК.

Сам Кулекбаев признан вменяемым. На скамье подсудимых вместе с ним еще пять его подельников.

Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.