Пилот разбившегося на Ямале вертолета был уроженцем Казахстана

Автор:
Пилот разбившегося на Ямале вертолета был уроженцем Казахстана

Один из пилотов разбившегося в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета Ми-8, Виталий Провальный, был уроженцем Казахстана. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «360».

Друг летчика Виталия Провального рассказал о его профессиональном опыте.

«Он был военный пилот раньше. Мы были в Чечне с ним вместе. Виталий очень опытный. После училища работал инструктором в городе Пугачев, Саратовская область, обучал курсантов. Знаю, что сейчас в гражданской авиации работает, в районе Тюмени, что-то связанное с нефтью и газом. Он летчик первого класса. Был майор, какое сейчас звание, не знаю», — рассказал друг пилота Игорь.

По его словам, Провальный, 1969 года рождения, родился в Казахстане, закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, факультет армейской авиации.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение - Новый Уренгой, вечером 21 октября совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. Трое пострадавших госпитализированы.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.10.2016, 16:18
  
​В авиакатастрофе на Ямале погибли казахстанцы
22.10.2016, 13:25
  
Во время крушения вертолета Ми-8 на Ямале погибли 19 человек
08.09.2016, 09:47
  
Вертолет с работниками КазТрансОйла на борту упал в Кызылординской области
01.08.2016, 15:49
  
В Сирии сбили российский вертолет
05.07.2016, 16:47
  
СМИ узнали о попытке пилота EgyptAir потушить пожар перед катастрофой
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Семилетнюю девочку сбили на дороге в Актау
В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей
​В авиакатастрофе на Ямале погибли казахстанцы
С начала 2016 года более 3 тысяч звонков поступило в экстренные службы Казахстана
Горе-снайпера, стрелявшего по кошкам, осудили в Алматы 1
Тренер рассказал о причинах трагического случая на физкультуре в школе ЗКО 10
В Балхаше осудили продавщицу, которая продала ночью банку пива
Продажу халяльных духов, приведших к массовому отравлению, могут запретить
Школьнице из Уральска отрезало фаланги пальцев на уроке физкультуры 6
Полиция Караганды расследует ​разврат в отношении ребенка