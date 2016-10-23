Пилот разбившегося на Ямале вертолета был уроженцем Казахстана

Один из пилотов разбившегося в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета Ми-8 , Виталий Провальный, был уроженцем Казахстана. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «360».

Друг летчика Виталия Провального рассказал о его профессиональном опыте.

«Он был военный пилот раньше. Мы были в Чечне с ним вместе. Виталий очень опытный. После училища работал инструктором в городе Пугачев , Саратовская область, обучал курсантов. Знаю, что сейчас в гражданской авиации работает, в районе Тюмени, что-то связанное с нефтью и газом. Он летчик первого класса. Был майор, какое сейчас звание, не знаю», — рассказал друг пилота Игорь.

По его словам, Провальный, 1969 года рождения, родился в Казахстане, закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков , факультет армейской авиации.