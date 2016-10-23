Пилот разбившегося на Ямале вертолета был уроженцем Казахстана

Один из пилотов разбившегося в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета Ми-8, Виталий Провальный, был уроженцем Казахстана. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «360».
Друг летчика Виталия Провального рассказал о его профессиональном опыте.
«Он был военный пилот раньше. Мы были в Чечне с ним вместе. Виталий очень опытный. После училища работал инструктором в городе Пугачев, Саратовская область, обучал курсантов. Знаю, что сейчас в гражданской авиации работает, в районе Тюмени, что-то связанное с нефтью и газом. Он летчик первого класса. Был майор, какое сейчас звание, не знаю», — рассказал друг пилота Игорь.
По его словам, Провальный, 1969 года рождения, родился в Казахстане, закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, факультет армейской авиации.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение - Новый Уренгой, вечером 21 октября совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. Трое пострадавших госпитализированы.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.