В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей

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В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей

22 октября в районе Сарыарка, в пятиэтажном жилом доме в результате горения домашних вещей от отравления угарным газом погибли трое детей 2007, 2008 и 2009 года рождения, передает ИА "NewTimes.kz".

По информации пресс-службы КЧС МВД Казахстана, на место вызова незамедлительно были направлены ближайшие пожарные подразделения, однако, ввиду малой площади огня пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.

Как сообщается, это очередной случай с трагическим исходом, который стал возможен из-за недосмотра взрослых и детской шалости с огнем, которая и стала предварительной причиной трагедии.

"Хочу отметить, что основой причиной, по которой люди могут пострадать или погибнуть при ЧС — является незнание элементарных правил поведения при ЧС или их профилактики. Призываем граждан изучать эти правила, чтобы не стали жертвами подобных случаев", — говорит официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

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