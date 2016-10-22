​В авиакатастрофе на Ямале погибли казахстанцы

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​В авиакатастрофе на Ямале погибли казахстанцы

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС РФ по ЯНАО/ТАСС

В результате авиакатастрофы на Ямале погибли двое казахстанцев, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, сообщает Today.kz.

"Среди погибших при крушении вертолета на Ямале есть казахстанцы, они из СКО и ЮКО. Являлись работниками ООО "СпецСтрой", - сообщил Жайнаков.

Кроме того, стало известно, что один из трех погибших пилотов 47-летний Виталий Провальный был уроженцем Казахстана. Он родился в поселке Жибек Жолы (село Ново-Александровка) Аршалынского района Акмолинской области. У него остались жена и двое детей.

Друг летчика Виталия Провального рассказал о его профессиональном опыте, передает телеканал 360.

"Он был военный пилот раньше. Мы были в Чечне с ним вместе. Виталий очень опытный. После училища работал инструктором в городе Пугачев, Саратовская область, обучал курсантов. Знаю, что сейчас в гражданской авиации работает, в районе Тюмени, что-то связанное с нефтью и газом. Он летчик первого класса. Был майор, какое сейчас звание, не знаю", — рассказал телеканалу "360" друг пилота Игорь.

По его словам, Провальный, 1969 года рождения, родился в Казахстане, закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, факультет армейской авиации.

Семьям погибших и пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина будет выплачена материальная помощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства ЯНАО.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, размер материальной помощи для пострадавших уточняется.

Напомним, 21 октября жесткую посадку на Ямале совершил вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Вертолет перевозил вахтовиков по маршруту Сузунское месторождение — Новый Уренгой.

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