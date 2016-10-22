С начала 2016 года более 3 тысяч звонков поступило в экстренные службы Казахстана

На фото: В купальный сезон из водоемов спасено 836 человек.
В 2016 году Комитетом по чрезвычайным
ситуациям зарегистрировано 11,5 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного
характера. На телефоны экстренных служб «112» и
«101» поступило более 3,6 тысяч звонков от граждан, сообщает пресс-служба МВД РК.
21 октября состоялось заседание коллегии с участием руководящего состава центрального аппарата и комитетов, региональных департаментов чрезвычайных ситуаций под председательством министра внутренних дел Калмуханбета Касымова.
Как сообщает пресс-служба МВД, для ликвидации последствий ЧС совершено более 49 тысяч выездов на аварийно-спасательные работы, 450 авиавылетов, при этом спасено 6527 и эвакуировано 38967 человек, оказана первая медицинская помощь 4894 (в том числе бригадами трассовых медико-спасательных пунктов). Эвакуировано и госпитализировано в лечебные учреждения 2799 пострадавших. В купальный сезон из водоемов спасено 836 человек, в том числе 173 детей.
На коллегии особое внимание уделялось подготовке сил и средств гражданской защиты к зимнему периоду. Предусмотрена группировка сил и средств численностью более 12000 человек и 1800 единиц техники. Приведены в повышенную готовность 925 ед. техники высокой проходимости.
В качестве пунктов обогрева на участках дорог республиканского значения будут использованы трассовые медико-спасательные пункты.
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