С начала 2016 года более 3 тысяч звонков поступило в экстренные службы Казахстана

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С начала 2016 года более 3 тысяч звонков поступило в экстренные службы Казахстана

На фото: В купальный сезон из водоемов спасено 836 человек.

В 2016 году Комитетом по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 11,5 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера. На телефоны экстренных служб «112» и «101» поступило более 3,6 тысяч звонков от граждан, сообщает пресс-служба МВД РК.

21 октября состоялось заседание коллегии с участием руководящего состава центрального аппарата и комитетов, региональных департаментов чрезвычайных ситуаций под председательством министра внутренних дел Калмуханбета Касымова.

Как сообщает пресс-служба МВД, для ликвидации последствий ЧС совершено более 49 тысяч выездов на аварийно-спасательные работы, 450 авиавылетов, при этом спасено 6527 и эвакуировано 38967 человек, оказана первая медицинская помощь 4894 (в том числе бригадами трассовых медико-спасательных пунктов). Эвакуировано и госпитализировано в лечебные учреждения 2799 пострадавших. В купальный сезон из водоемов спасено 836 человек, в том числе 173 детей.

На коллегии особое внимание уделялось подготовке сил и средств гражданской защиты к зимнему периоду. Предусмотрена группировка сил и средств численностью более 12000 человек и 1800 единиц техники. Приведены в повышенную готовность 925 ед. техники высокой проходимости.

В качестве пунктов обогрева на участках дорог республиканского значения будут использованы трассовые медико-спасательные пункты.

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