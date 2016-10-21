Горе-снайпера, стрелявшего по кошкам, осудили в Алматы

Житель, находясь у себя дома, стреляя из пневматического оружия по бездомным кошкам, попал в окно соседнего дома.
В специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по ст.436 ч.1 Кодекса РК об АП в отношении жителя южной столицы, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного административного суда г. Алматы.
14 сентября 2016 года около около 20:00 часов вечера в г. Алматы Г. находясь у себя дома, стреляя из пневматического оружия по бездомным кошкам, попал в окно соседнего дома. По данному факту гражданка О. обратилась с соответствующим заявлением в УВД
Согласно заключению специалиста, изъятое у правонарушителя оружие является пневматическим пистолетом, пригодного для стрельбы.
В судебном заседании Г. вину в совершении правонарушения признал, пояснив, что причиненный в результате противоправных действий ущерб возмещен.
Постановлением суда правонарушитель Г. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 10 МРП на сумму 21210 тенге, без конфискации оружия.
Постановление не вступило в законную силу.
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