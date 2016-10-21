Продажу халяльных духов, приведших к массовому отравлению, могут запретить

Насколько безопасна остальная продукция, пока никто не проверил.
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Сейчас жидкость исследуют в актауской лаборатории. Внимание к ней вызвало после ЧП в поселке
Сейчас весь 6 класс сельской школы в полном составе сидит на уроке. Пострадавшим ученикам уже разрешили ходить на занятия без каких-либо ограничений. После лечения они чувствуют себя хорошо. Но тот резкий запах будут помнить еще долго.
Жанерке Ахметкызы, ученица 6 класса: «Я подошла к столу учительницы, этот запах даже до туда доходил. Очень сильный. Когда вернулась на свое место, мне стало плохо. Голова кружилась, ноги не слушались, и меня сразу забрали в медпункт».
Источник едкого запаха искать долго не пришлось. Одна из школьниц принесла в класс так называемые «мусульманские» духи. Производители утверждают, что они изготовлены по стандартам халал, то есть без использования спирта. Девочка нанесла их сама, а на перемене дала подругам.
Когда в классе стало буквально нечем дышать, учитель решила проветрить помещение. О том, что парфюм может вызвать такие последствия, сразу и в голову никому не пришло. Но детям становилось все хуже и хуже. В итоге в полуобморочном состоянии оказалось сразу 6 одноклассников.
Калжан Енсегенова, директор средней школы пос.
Решили вызвать скорую, и детей срочно доставили в больницу. После капельниц и уколов их отпустили домой с диагнозом «отравление токсичным веществом». Санврачи выехали на место и тоже пришли к выводу, что причиной недомогания стали именно духи.
Дина Ашикпаева, руководитель управления по защите прав потребителей пос. Шетпе Мангистауская область сообщила, что духи отправлены в областную экспертизу, в центр экспертизы и токсикологии. Ведется расследование.
Точный состав и происхождение продукции только предстоит определить. Неизвестно пока, имеется ли у магазина лицензия и сертификат качества. Насколько безопасна остальная продукция, пока никто не проверил. Прокуроры и санэпидемиологи пообещали это сделать после того, как будут готовы результаты экспертизы.
Напомним, предварительная экспертиза выявила в духах, которыми пользовались попавшие в больницу ученицы школы им.А.Мендалыулы в селе Шетпе, повышенное содержание эфирных масел. Гульмира Мамаева, заместитель руководителя управления образования Мангистауской области, призвала директоров школ региона запретить ученикам приносить на занятия косметику неизвестного происхождения.
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