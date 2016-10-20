Полиция Караганды расследует ​разврат в отношении ребенка

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Полиция Караганды расследует ​разврат в отношении ребенка

В случае доказательства преступления "развратник" получит от трех до пяти лет лишения или до четырех лет ограничения свободы.

Карагандинка обратилась в полицию с заявлением о развратных действиях в отношении ее дочери, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области, передает Sputnik.

"По заявлению жительницы Октябрьского района Караганды о том, что неизвестный совершил в отношении ее несовершеннолетней дочери развратные действия, начато досудебное расследование по статье 124 часть 1 УК РК", - сообщили в полиции.

Согласно статье 124 части 1 Уголовного кодекса - совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста - преступник наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Сотрудниками полиции ведется поиск подозреваемого.

"Другая информация, опубликованная в Интернете о том, что была изнасилована еще одна девочка, не соответствует действительности", - отметили в ДВД и напомнили, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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