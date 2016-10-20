Между Баян Максаткызы и Бахытбеком Есентаевым не может быть полного примирения в суде

Две статьи, вменяемые Есентаеву, относятся к категории особо тяжких.
В Алматинском областном суде прокомментировали новый поворот в деле Баян Максаткызы,передает Zakon.kz.
Во-первых, в пресс-службе Алматинского областного суда отметили, что ходатайство Баян Максаткызы не лишать Бахытбека Есентаева свободы будет рассмотрено в рамках главного судебного разбирательства по уголовному и учтено при назначении наказания.
Однако в суде отметили, что две статьи, вменяемые Есентаеву, относятся к категории особо тяжких преступлений. Это ст. 24 ч.3 и 99 ч.2 п.10 УК РК - покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями. Это исключает возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением на основании ст. 68 УК.
"Остальные преступления, за совершение которых Бахытбек Есентаев привлекается по ст. 120 ч.1 УК –изнасилование и 121 ч.1 УК - насильственные действия сексуального характера, относятся к категории средней тяжести. В части этих статей дело может быть прекращено в связи с примирением. В части обвинения Бахытбека Есентаева по особо тяжкому преступлению, то ходатайство потерпевшей может быть учтено судом присяжных при вынесении вердикта", - отметили в пресс-службе Алматинского областного суда.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.