Я простила его, это мое решение - Баян Максаткызы

19 октября, в здании Межрайонного специализированного суда Талдыкоргана проходило разбирательство уголовного дела.
Казахстанский продюсер, актриса и телеведущая Баян Максаткызы прокомментировала решение простить своего супруга Бахытбека Есентаева на своей странице Instagram, передает Zakon.kz.
"Я простила его, это моё решение. Я перелистнула эту страницу, моя жизнь продолжается дальше. У моих детей есть отец, а я буду искать свое счастье...". - написала Баян.
Напомним, 19 октября, в здании Межрайонного специализированного суда Талдыкоргана проходило разбирательство уголовного дела. В качестве обвиняемого выступал Бахытбек Есентаев, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги Баян. В ходе слушаний стало известно, что продюсер просит суд не лишать свободы своего супруга.
"(Баян Есентаева) простила своего мужа и просит суд не лишать его свободы, а дать ему другое наказание за его деяния, которые он совершил по отношению к ней. Я считаю, это достойный мужской поступок, который исходит от Баян Есентаевой", - сообщил журналистам адвокат истицы Марат Аскарбеков.
10 июня известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. В преступлении подозревается ее бывший супруг Бахытбек Есентаев, который взят под арест. Подсудимый представлен суду по статье 24 "Приготовление к преступлению ипокушение на преступление", статье 99 "Убийство" (в совокупности - "Покушение на убийство" - ред.), статье 120 "Изнасилование" и статье 121 "Насильственные действия сексуального характера" УК РК".
В конце сентября актриса в соцсетях сообщила о том, что сменила фамилию на девичью - Максаткызы.
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