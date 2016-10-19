Я простила его, это мое решение - Баян Максаткызы

19 октября, в здании Межрайонного специализированного суда Талдыкоргана проходило разбирательство уголовного дела.

Казахстанский продюсер, актриса и телеведущая Баян Максаткызы прокомментировала решение простить своего супруга Бахытбека Есентаева на своей странице Instagram, передает Zakon.kz.

"Я простила его, это моё решение. Я перелистнула эту страницу, моя жизнь продолжается дальше. У моих детей есть отец, а я буду искать свое счастье...". - написала Баян.

Напомним, 19 октября, в здании Межрайонного специализированного суда Талдыкоргана проходило разбирательство уголовного дела. В качестве обвиняемого выступал Бахытбек Есентаев, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги Баян. В ходе слушаний стало известно, что продюсер просит суд не лишать свободы своего супруга.

"( Баян Есентаева ) простила своего мужа и просит суд не лишать его свободы, а дать ему другое наказание за его деяния, которые он совершил по отношению к ней. Я считаю, это достойный мужской поступок, который исходит от Баян Есентаевой", - сообщил журналистам адвокат истицы Марат Аскарбеков.

10 июня известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. В преступлении подозревается ее бывший супруг Бахытбек Есентаев, который взят под арест. Подсудимый представлен суду по статье 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление ", статье 99 "Убийство" (в совокупности - "Покушение на убийство" - ред.), статье 120 " Изнасилование " и статье 121 " Насильственные действия сексуального характера " УК РК".

В конце сентября актриса в соцсетях сообщила о том, что сменила фамилию на девичью - Максаткызы.