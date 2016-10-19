В Актобе ищут пропавшую 80-летнюю бабушку из Уральска

Кумыс Галиеву родные не могут найти уже шестой день, вчера ее видели на вокзале в Шалкаре.

В редакцию «Диапазона» обратился мужчина Ерлан Ауезов, который сообщил, что 14 октября в городе Уральск в 9.30 утра вышла из дома и пропала его тетя. Она была одета в синий (фиолетовый) кардиган, шаль серого цвета, на ногах были белые тапочки. Женщина страдает частичной потерей памяти.

Вчера, родным сообщили, что бабушку видели на вокзале станции Шалкар Актюбинской области.

Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8747 252 69 05, 8707 813 7968, 8705 571 4312, 8701 333 0403, 8776 333 0403.