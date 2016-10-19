Подозреваемую в убийстве 13-летнюю девочку не будут судить

На фото: Место, где нашли тело Медета Фото: Виктор Абакумов

Уголовное преследование в отношении девочки, которая подозревалась в убийстве одноклассника, прекращено, так как школьница ещё не достигла 14-летнего возраста. Возможно, теперь ее определят в специальное учреждение, а родителям восьмиклассницы придется заплатить штраф, передаёт YK-news.kz.

Напомним, в конце апреля 14-летний житель поселка Прапорщиково Медет Маратов не вернулся домой из школы. Спустя двое суток пропавшего подростка обнаружили мертвым в заброшенной котельной. На теле мальчика было множество ножевых ранений, голова пробита. Полицейские провели расследование и уже через несколько дней установили подозреваемую в убийстве Медета Маратова - его 13-летнюю одноклассницу. Она созналась в совершении преступления.

Как пояснили в прокуратуре Глубоковского района, следствие собрало доказательства, свидетельствующие против подростка. Однако дело прекращено ввиду того, что девочке ещё не исполнилось 14 лет. Согласно законодательству, уголовная ответственность наступает именно с этого возраста.

- В суд направлено дело об определении девочки в спецшколу, где она будет обучаться до наступления совершеннолетия, - пояснил прокурор Глубоковского района Василий Александров. - За невыполнение обязанностей по воспитанию ребёнка на родителей подростка будет наложен штраф, размер которого также определит суд.

Отметим, что подобных спецшкол для девочек в Восточно-Казахстанской области нет. Поэтому, если суд определит подростка в такое учреждение, ей придется переезжать. Такой интернат есть в Карагандинской области.