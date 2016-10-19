Суд по иску Сапарбаева к блогеру проходит в Астане в открытом режиме

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Суд по иску Сапарбаева к блогеру проходит в Астане в открытом режиме

Судебный процесс проходит в Алматинском районном суде столицы.

В Алматинском районном суде столицы начался суд по иску акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева к блогеру. Судебный процесс проходит в открытом режиме, передает Today.kz.

Напомним, 28 июля стало известно о том, что Бердибек Сапарбаев подал в суд на блогера Айдына Егеубаева, обвинив его в клевете. Чиновник не согласен с опубликованной в социальной сети Facebook информацией о том, что он, будучи главой Восточно-Казахстанской области, продал более 85 тысяч гектаров земли китайцам.

Иск был подан в Алатауский районный суд Алматы, в нем содержится опровержение опубликованных на интернет-ресурсе необоснованных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию акима. Вопрос о размере моральной компенсации в заявлении не рассматривается. 16 августа в Алматы состоялось предварительное слушание по делу. 20 сентября стало известно, что гражданское дело по иску акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева к блогеру Айдыну Егеубаеву рассмотрят в суде Астаны.

27 сентября в Алматинском районном суде Астаны состоялось предварительное слушание. Адвокат ответчика - блогера Айдына Егеубаева рассказал, что в ходе судебного процесса им будут представлены все доказательства невиновности его подзащитного, а также свидетели, которые смогут подтвердить информацию о незаконных действиях высокопоставленного чиновника.

Также стало известно, что сам истец Бердибек Сапарбаев участвовать в судебном процессе не будет.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
С юридической точки зрения, у адвоката блогера через чур смелое заявление -а также свидетели, которые смогут подтвердить информацию о незаконных действиях высокопоставленного чиновника. - практически обвинение в преступлении, подлежащих уголовному преследованию. И хоть характер таких обвинений еще не известен, то основания для подачи в суд на адвоката уже проявились. Думаю это либо факт запугивания либо адвокат не вполне профессионален. Что то мне подсказывает, что не чего он не докажет, и его свидетели передадут максимум косвенные свидетельства. Раз аким сам не командует этим парадом, значит уверен, что там без него справятся его адвокаты. 
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19.10.2016, 10:43
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