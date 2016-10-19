Суд по иску Сапарбаева к блогеру проходит в Астане в открытом режиме

Судебный процесс проходит в Алматинском районном суде столицы.

В Алматинском районном суде столицы начался суд по иску акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева к блогеру. Судебный процесс проходит в открытом режиме, передает Today.kz.

Напомним, 28 июля стало известно о том, что Бердибек Сапарбаев подал в суд на блогера Айдына Егеубаева, обвинив его в клевете. Чиновник не согласен с опубликованной в социальной сети Facebook информацией о том, что он, будучи главой Восточно-Казахстанской области, продал более 85 тысяч гектаров земли китайцам.

Иск был подан в Алатауский районный суд Алматы, в нем содержится опровержение опубликованных на интернет-ресурсе необоснованных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию акима. Вопрос о размере моральной компенсации в заявлении не рассматривается. 16 августа в Алматы состоялось предварительное слушание по делу. 20 сентября стало известно, что гражданское дело по иску акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева к блогеру Айдыну Егеубаеву рассмотрят в суде Астаны.

27 сентября в Алматинском районном суде Астаны состоялось предварительное слушание. Адвокат ответчика - блогера Айдына Егеубаева рассказал, что в ходе судебного процесса им будут представлены все доказательства невиновности его подзащитного, а также свидетели, которые смогут подтвердить информацию о незаконных действиях высокопоставленного чиновника.

Также стало известно, что сам истец Бердибек Сапарбаев участвовать в судебном процессе не будет.