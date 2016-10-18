Немецкий профессор поможет в лечении изнасилованной в Актау девочки

Состояние ребенка продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Профессор из Германии привлечен для лечения 6-летней девочки из Актау , которая впала в кому после похищения и изнасилования, сообщила Sputnik министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова .

Министр проинформировала, что состояние ребенка продолжает оставаться стабильно тяжелым. Она затруднилась дать прогноз по состоянию девочки.

"Мы сейчас вовлекли нашего германского коллегу, профессора Хенсе. Он рассматривает и дает консультацию", - сказала Дуйсенова Sputnik после заседания правительства.