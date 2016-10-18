Немецкий профессор поможет в лечении изнасилованной в Актау девочки

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Немецкий профессор поможет в лечении изнасилованной в Актау девочки

Состояние ребенка продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Профессор из Германии привлечен для лечения 6-летней девочки из Актау, которая впала в кому после похищения и изнасилования, сообщила Sputnik министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.

Министр проинформировала, что состояние ребенка продолжает оставаться стабильно тяжелым. Она затруднилась дать прогноз по состоянию девочки.

"Мы сейчас вовлекли нашего германского коллегу, профессора Хенсе. Он рассматривает и дает консультацию", - сказала Дуйсенова Sputnik после заседания правительства.

Напомним, девочку похитили и изнасиловали 20 августа в Актау. Ребенка с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские Актау обнаружили спустя несколько часов. 27 августа девочка была перевезена из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане.

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