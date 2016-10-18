Немецкий профессор поможет в лечении изнасилованной в Актау девочки

Состояние ребенка продолжает оставаться стабильно тяжелым.
Профессор из Германии привлечен для лечения 6-летней девочки из Актау, которая впала в кому после похищения и изнасилования, сообщила Sputnik министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.
Министр проинформировала, что состояние ребенка продолжает оставаться стабильно тяжелым. Она затруднилась дать прогноз по состоянию девочки.
"Мы сейчас вовлекли нашего германского коллегу, профессора Хенсе. Он рассматривает и дает консультацию", - сказала Дуйсенова Sputnik после заседания правительства.
Напомним, девочку похитили и изнасиловали 20 августа в Актау. Ребенка с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские Актау обнаружили спустя несколько часов. 27 августа девочка была перевезена из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.