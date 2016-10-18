Мажилисмен: В Алматы несколько коттеджей использовали как общежития для вербовки радикалов

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Мажилисмен: В Алматы несколько коттеджей использовали как общежития для вербовки радикалов

Огромное количество жилья находится вне поля зрения.

Всего 15 тысяч индивидуальных предпринимателей Астаны при предоставлении жилья в аренду зарегистрированы в налоговых органах.

Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Жанат Джарасов в ходе встречи депутатов с заинтересованными госорганами по вопросам реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013-2017 годы в Сенате, пишет МИА Казинформ.

«Мы посмотрели статистику. На сегодняшний день только в Астане 15 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в налоговых органах, как наймодатели. Представьте себе, сколько незарегистрированных, которые сдают в наем жилье? Вы же знаете, что у нас очень большое количество домов и квартир сдается в Астане. Теперь, согласно статье 544 Гражданского кодекса, наймодатель имеет право заключать устный договор с любым человеком, который берет в аренду, но насколько он завтра отчитается или не отчитается, коль скоро заключил устный договор? Возникает вопрос - это огромное количество жилья, которое находится вне поля зрения», - сказал Жанат Джарасов.

Депутат отметил, что террористы в Актобе готовились к преступлению на съемных квартирах, после совершения теракта тоже прятались на съемных квартирах. В Алматы выявлен ряд коттеджей, которые используются, как общежития, и в которых за минимальную оплату предоставлялась жилплощадь приезжим, за короткое время подвергавшимся идеологической обработке.

Мажилисмен подчеркнул, что в этом сегменте необходимо навести элементарный порядок, напомнив, что во всех развитых странах действуют правила регистрации физических лиц, во многих случаях более строгие, чем в Казахстане.

Жанат Джарасов является руководителем рабочей группы Мажилиса по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризма».

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