Ходатайство Слекишиной об отсрочке отбытия наказания осталось без рассмотрения

Учреждения КУИС не подготовили для суда необходимые документы.

Ходатайство Натальи Слекишиной об отсрочке отбытия наказания пока осталось без рассмотрения и было возвращено, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала адвокат Слекишиной Айман Умарова. Произошло это из-за того, что учреждение, где содержится Слекишина не предоставило суду соответствующих доказательств.

"ДУИС препятствует рассмотрению ходатайства об отсрочке Натальи Слекишиной. Сегодня я была в Илийском районном суде Алматинской области . Наталья Слекишина подала ходатайство об отсрочке исполнения наказания 30 сентября, однако ее ходатайство поступило 10 октября. При этом председатель Илийского районного суда не имеет возможности рассмотреть ходатайство, так как ни СИ-1, куда она этапирована временно (ее личное дело находится там), ни ГУ ЛА 155/4 ДУИС МВД РК не подготовили соответствующих документов, которые они обязаны были подготовить по требованию законодательства. Поэтому председатель Илийского районного суда возвращает ходатайство без рассмотрения в СИ-1. Я полагаю, что сотрудникам ДУИС и КУИС не выгодно, чтобы рассмотрели ходатайство об отсрочке в пользу Слекишиной, так как им сложнее будет оказывать давление в случае удовлетворения ее ходатайства, - написала Умарова.

По словам адвоката, она сейчас готовит жалобу.

Напомним, Руслан Хакимов, изнасиловавший в ЛА 155/18 Наталью Слекишину, был осужден на 9 лет. Но, по словам Умаровой, Слекишина все еще находится в опасности, так как сейчас идет расследование уголовного дела в отношении других должностных лиц ДУИС.