Супруге Кулекбаева плюнула в лицо мать погибшего полицейского

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Супруге Кулекбаева плюнула в лицо мать погибшего полицейского

После окончания предварительного слушания по делу обвиняемого в акте терроризма между родственницей погибшего и женой подсудимого произошёл конфликт.

Мать погибшего полицейского Мейрамбека Рахматуллаева устроила скандал на территории следственного изолятора после окончания предварительного слушания по делу Руслана Кулекбаева, передает Informburo.kz.

Увидев супругу подсудимого, которая пришла на заседание, она не смогла сдержать эмоций. Женщина начала кричать на жену подсудимого, расстрелявшего шесть человек. Подойдя ближе, Айгуль Танакулова плюнула супруге Кулекбаева в лицо.

"Его надо расстрелять! - кричала женщина. - Как она посмела сюда прийти! Как она может нам в глаза смотреть!".

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Поступок матери похоронившего сына, погибшего от рук убийцы, вполне понятен. Особенно когда не совсем понятно и ясно-  за что? Убил не за какой то поступок, а просто потому что служит, а не заслужил. Просто потому что кто то смел все под общую гребенку. Но по сути, что с жены взять, не она воспитывала, и скорей всего не она направляла его мировоззрение.  Максимум соглашалась, не отвратила, по боязни или покорности. А в суд пришла, чтоб еще раз увидеть. Кто знает, может сама хотела посмотреть ему в глаза и спросить - кто теперь о ее семье подумает и будет опорой? Дадут ли материальные возможности на проезд в тюрьму для коротких свиданий. Прорваться и плюнуть в его глаза, чтоб "это" поняло, сколько горя и страданий причинила людям, практически ему не знакомым и лично ему не сделавшие не чего худого. 
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17.10.2016, 11:53
фото пользователя Малинка
Малинка
На фото нагло выглядит.Руки скрестил,т.е.не согласен или не хочет никого слышать.Строит из себя упертого твердого орешка.
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