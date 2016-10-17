Супруге Кулекбаева плюнула в лицо мать погибшего полицейского

После окончания предварительного слушания по делу обвиняемого в акте терроризма между родственницей погибшего и женой подсудимого произошёл конфликт.

Мать погибшего полицейского Мейрамбека Рахматуллаева устроила скандал на территории следственного изолятора после окончания предварительного слушания по делу Руслана Кулекбаева, передает Informburo.kz.

Увидев супругу подсудимого, которая пришла на заседание, она не смогла сдержать эмоций. Женщина начала кричать на жену подсудимого, расстрелявшего шесть человек. Подойдя ближе, Айгуль Танакулова плюнула супруге Кулекбаева в лицо.

"Его надо расстрелять! - кричала женщина. - Как она посмела сюда прийти! Как она может нам в глаза смотреть!".