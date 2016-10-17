Осужденного за изнасилование и убийство оправдали спустя год в Астане

В Астане суд отменил обвинительный приговор в отношении психически нездорового подсудимого, который в ноябре 2015 года был признан виновным в убийстве и изнасиловании женщины, а затем помещен на принудительное лечение.
Это произошло после того, как сотрудники прокуратуры изобличили полицейских в фальсификации доказательств по данному делу, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Как показала проверка, полицейские Бекпанов и Жусупов оказывали психологическое и физическое давление на свидетелей, применяя пытки.
"Имея на руках показания косвенных лжесвидетелей, Бекпанов не остановился на достигнутом - подбросил личные вещи потерпевшей подсудимому для полного его изобличения", - говорится в сообщении.
"Приговором суда Бекпанов и Жусупов осуждены. А добросовестным сотрудникам полиции предстоит найти настоящего насильника и убийцу", - сообщает надзорное ведомство.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.