Осужденного за изнасилование и убийство оправдали спустя год в Астане

В Астане суд отменил обвинительный приговор в отношении психически нездорового подсудимого, который в ноябре 2015 года был признан виновным в убийстве и изнасиловании женщины, а затем помещен на принудительное лечение.

Это произошло после того, как сотрудники прокуратуры изобличили полицейских в фальсификации доказательств по данному делу, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как показала проверка, полицейские Бекпанов и Жусупов оказывали психологическое и физическое давление на свидетелей, применяя пытки.

"Имея на руках показания косвенных лжесвидетелей, Бекпанов не остановился на достигнутом - подбросил личные вещи потерпевшей подсудимому для полного его изобличения", - говорится в сообщении.