Дело баскетболиста Нанаева будет контролировать глава МВД и генпрокурор РК

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Дело баскетболиста Нанаева будет контролировать глава МВД и генпрокурор РК

Подозреваемый в чудовищном избиении спортсмена уже задержан.

Генпрокуратура РК выразила соболезнования родным и близким Игоря Нанаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении, распространенном в воскресенье, 16 октября,говорится следующее: «Генеральная прокуратура разделяет скорбь утраты и выражает соболезнования родным и близким Игоря Нанаева. В ближайшие дни будет проведена пресс-конференция, где представители ДВД и прокуратуры области ответят на волнующие общественность вопросы. Данное дело взято на контроль министра внутренних дел и Генерального прокурора страны».

Ранее друзья и близкие Игоря Нанаева начали сбор подписей под онлайн-петицией, адресованной Генеральной прокуратуре РК. В тексте авторы и подписанты просят, чтобы справедливость восторжествовала.

Игорь Нанаев скончался 10 октября в реанимации областной больницы. В ночь со 2 на 3 октября в драке у ночного клуба баскетболист получил тяжелую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. В Петропавловск спортсмен приехал из Усть-Каменогорска, чтобы играть за местный баскетбольный клуб «Барс».

Задержан подозреваемый в чудовищном избиении Игоря Нанаева. По информации ДВД СКО, драка была обоюдной. Проводится досудебное расследование. Уголовная статья в связи со смертью баскетболиста переквалифицирована из части 2 в часть 3-ю «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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