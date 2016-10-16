Изнасиловавший и убивший школьницу в ВКО получил 25 лет заключения

Айым Ултомбаева. //Фото c cайта yk-news.kz

Он проведёт их в исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в надругательстве над 14-летней Айым Ултомбаевой, передает Информбюро со ссылкой на пресс-службу суда ВКО.

Судебный процесс по уголовному делу о жестоком убийстве и изнасиловании школьницы из ВКО длился на протяжении двух месяцев. На скамье подсудимых оказался 23-летний житель города Шар, проживавший в соседстве с 14-летней девочкой.

В ходе разбирательства было установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала изнасиловал Айым Ултомбаеву, а после, чтобы замести следы, убил.

"В целях сокрытия совершенного им особо тяжкого преступления, вынес труп из ее дома и унес на свалку, затем скрылся с места совершения преступления", - пояснили в пресс-службе суда Восточно-Казахстанской области.

Это, как оказалось, не единственное преступление, которое совершил подсудимый. Через месяц после надругательства над школьницей, мужчина изнасиловал ещё одну женщину.

"В ночное время он незаконно проник в дом гражданки А., попытался ее изнасиловать и задушить. Женщина стала звать на помощь. Преступник испугался и скрылся с места совершения преступления", - отметили в пресс-службе.

Сосед Айым Ултомбаевой был признан виновным в совершении жуткого преступления. Его приговорили к 25 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, три из которых он проведёт в тюрьме.

Айым Ултомбаева пропала в городе Шар 12 сентября 2015 года. Она жила с мамой и братом. Мать работает вахтовым методом, в тот день она находилась на смене. 16-летний брат Айым, проснувшись утром, не обнаружил сестру в квартире и подумал, что она ушла в школу. Однако учителя сказали, что девочка так и не появилась на занятиях.

12 мая 2016 года в пригороде города Шар тело Айым Ултомбаевой случайно обнаружил один из жителей города.

Ловить предполагаемого убийцу школьницы не пришлось - он уже находился в изоляторе по подозрению в совершении другого преступления.