В Астане горел ЖК «Рахат»

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В Астане горел ЖК «Рахат»

Фото Казинформ

В Астане горел жилой комплекс «Рахат», информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным Иманкулова, первое сообщение о возгорание в ЖК «Рахат», который находится о улице Иманова 26 поступило в 18:02.

«На первом этаже в помещении недействующего столярного цеха горели мебельные отходы (частично складированные) и наружный утеплитель. Пожар локализован в 18:20 и ликвидирован в 18:35. Площадь пожара составила 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет», — сообщил Руслан Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы 24 человека личного состава и шесть единиц техники столичной службы пожаротушения.

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