В Астане горел ЖК «Рахат»

Фото Казинформ
В Астане горел жилой комплекс «Рахат», информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным Иманкулова, первое сообщение о возгорание в ЖК «Рахат», который находится о улице Иманова 26 поступило в 18:02.
«На первом этаже в помещении недействующего столярного цеха горели мебельные отходы (частично складированные) и наружный утеплитель. Пожар локализован в 18:20 и ликвидирован в 18:35. Площадь пожара составила 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет», — сообщил Руслан Иманкулов.
В ликвидации пожара были задействованы 24 человека личного состава и шесть единиц техники столичной службы пожаротушения.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.