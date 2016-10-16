В Шымкенте растаявший снег затопил несколько этажей жилого дома

Разобранная перед ненастьем крыша стала причиной потопа в квартирах жильцов дома №38 А в мкр. Сайрам, сообщает телеканал tvk-uko.kz.

Вода с разобранной крыши просочилась по квартирам, вплоть до третьего этажа. По словам жильца пятого этажа, всему виной подрядчик, который не завершил ремонт крыши. Теперь мужчина намерен судиться с компанией за причиненный ущерб.

Четыре года назад Олег перекрыл крышу собственными средствами. Новая добротная кровля обошлась мужчине в полмиллиона и служила исправно, пока у соседей не появилась идея отремонтировать подвал. Однако, выбранный ими подрядчик поставил одно условие: если и ремонтировать подвал, то вместе с крышей. На что жители дома, без согласия Олега решили все же затеять ремонт.

«Наделали там дыр в нашем рубероиде, который мы за свои деньги все это покупали, накрывали и в результате чего, где-то неделю назад они это начали, 2-3 дня они поработали, бросили, ушли, три дня их не было. Вчера пошел дождь и теперь мы плывем всем подъездом»,— возмущается Олег Макарочкин.

В итоге вода с пятого этажа добралась до третьего. Мужчина пытался поговорить с представителем подрядчика по-хорошему. Но вместо извинений выслушал в свой адрес нецензурную брань.

«Я никого не боюсь, идите вы все куда хотите — жалуйтесь»,— ответил подрядчик.

В итоге Олег нанял оценщика, обратился в полицию и написал заявление в Енбекшинский суд.