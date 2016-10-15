Преподаватель физкультуры погиб в ДТП

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Преподаватель физкультуры погиб в ДТП

В Северо-Казахстанской области в ДТП погиб учитель физкультуры, который вез детей на соревнования в другой район; двое подростков находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает Sputnik Казахстан.

Погибший работал учителем физкультуры в Ленинской средней школе Аккайынского района области. 14 октября он повез детей на соревнования в село Новоишимское района имени Г. Мусрепова. Погодные условия были плохими – снегопад и гололед.

По информации ДВД, 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf в условиях гололеда и плохой видимости не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Приора".

В результате ДТП водитель иномарки погиб, двое его пассажиров доставлены в центральную районную больницу Есильского района. Водитель "Приоры" получил ушиб мягких тканей.

По неофициальной информации, в машине вместе с учителем находились четверо подростков 1999-2001 годов рождения, двое из которых были госпитализированы в больницу.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в Есильской районной больнице, двое детей были отпущены домой, еще двое – мальчики 2000 и 2001 годов рождения – госпитализированы. Состояние их на данный момент тяжелое.

По факту ДТП, произошедшего 14 октября на автодороге Жезказган-Петропавловск недалеко от райцентра Явленка, проводится досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.

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