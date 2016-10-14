Семья подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки из Актау уехала из страны

Супруга подозреваемого испугалась за сына.

Супруга подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки из Актау покинула страну, сообщает телеканал КТК. Неделю назад Алена Майданюк вместе с маленьким сыном уехала на Украину, откуда она родом. Об этом журналистам сообщила сама женщина.

По ее словам, она испугалась за сына.

Преступление, за расследованием которого следит вся страна, взяли на контроль и первые руководители МВД.

В конце лета едва живую изнасилованную девочку нашли в пригороде Актау. Позже ее перевезли в Астану, где она уже больше месяца находится в тяжелейшем состоянии. Подозреваемого задержали через несколько дней, ему 32 года, он женат, воспитывает сына. Изначально задержанный признал вину, но позже от слов отказался.

Ранее он состоял на учёте в психдиспансере, однако сейчас врачи признали его вменяемым. Как нам сегодня сообщили в МВД, вину подозреваемого подтвердила генетическая экспертиза. На стадии завершения и судебно-медицинское исследование.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.