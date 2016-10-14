​В Алматинских детских домах воспитанники подвергались бесчеловечному отношению

Дети-сироты и инвалиды годами не получали пособий и алиментов, недоедали, а казенную одежду носили до дыр. Факты вопиющей несправедливости вскрылись во время прокурорской проверки.

О несчастливом детстве, которое никто не захотел сделать лучше, рассказывает Первый канал "Евразия".

Бесчеловечное отношение к воспитанникам выявили прокуроры в детских домах Алматинской области . Некоторые и вовсе считали их живым товаром! В родильном доме города Есик медики успели продать 16 новорожденных малышей. В другом заведении грудничков забывали кормить.

«Вот такие результаты могут быть, когда областная прокуратура пошла с проверкой и выявила нарушение. Поэтому, я думаю, нужно чтобы закон эти вопросы отрегулировал, и нужно теперь немного четче подойти к зонам риска. Считаю, что детские дома, дома малюток везде, где дети - это зона риска высокая. В плане того, что в эти организации надо допускать внезапные проверки»,- говорит Загипа Балиева , уполномоченный по правам детей.

По подсчетам прокуроров 250 воспитанников детских домов региона имеют зарегистрированное имущество, оставшееся им в наследство. Следить за недвижимостью по закону обязаны их опекуны руководители учреждений. Однако по их халатности несколько десятков детей лишились недвижимости. Чтобы такого не случалось впредь правоохранители предлагают создать единую электронную базу данных детей сирот.

«Будут заноситься все дети от момента признания оставшихся без попечения и каждый шаг ребенка будет отслеживаться в соответствующей графе. Это будет все регулироваться сроками. Каждый специалист, закреплённый за этой базой, будет видеть взысканы ли алименты, во время ли назначен опекун, во время ли поставлены на жилье на очередь. Буквально все права: имущественные и не имущественные будут отслеживаться путем электронного мониторинга. Для этого не нужно много трудозатрат, много специалистов. Сейчас это можно делать легко в электронном формате»,- говорит Сабит Чембеков, начальник управления прокуратуры Алматиснкой области.

На всю страну прогремела история 7 летнего Валерия Лапшина из поселка Карабулак. По поддельным документам малыша пыталась усыновить семья из Италии. И лишь благодаря вмешательству главы государства, ребенка вернули родной матери. Сегодня Валера учится во втором классе и очень счастлив. По словам общественного деятеля Аружан Саин , таких историй было бы гораздо меньше, если бы деятельность детских домов была бы открыта для широкой общественности.

«Должна быть кристальная прозрачность и в работе этих учреждений. Они должны быть открыты для волонтеров. Туда не должны быть помехи для граждан. Можете себе представить, что в Алмате за год только поступило пожертвований в виде электролампочек от Генеральной прокуратуры . Туда же весь город несет помощь и одеждой, и продуктами, и когда айт, ораза - люди несут туда мясо в том числе. А мы в отчетах видим, что всего одно пожертвование было за 3 квартала 15 года. Они не приходуются. Что с этим происходит, с этой помощью, вещами?»,- говорит Аружан Саин , руководитель общественного фонда «Милосердие».

На эти и другие вопросы руководитель управления образования области Ляззат Базаркулова не нашла что ответить. Чиновница лишь подчеркнула, что ей стыдно за подчиненных и обещала устранить нарушения.