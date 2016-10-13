Адвокат рассказал подробности об убийстве Ерасыла Аубакирова

Адвокат семьи Ерасыла Аубакирова Тельман Аленов рассказал подробности убийства студента, передает корреспондент Today.kz.

По словам юриста, Нурбек Ажимбай и Аян Мейрбаев учились в одном университете. Через некоторое время при случайной встрече молодые люди разговорились о сферах своей деятельности. Тогда Мейрбаев рассказал, что готовится к крупной сделке по продаже недвижимости на сумму около 900 миллионов тенге. Ажимбай, в свою очередь, сообщил, что находится в высших кругах, имеет связи, иногда сопровождает бизнесменов.

"Поговорили и разошлись. Потом Ажимбай позвонил Мейрбаеву, сказал, что есть люди, бизнесмены заинтересовались его недвижимостью, они хотят посмотреть, если что, может, и купят. Таким образом он встретился с Аяном, его заманили так. Как только Мейрбаев зашел в коттедж, его сразу избили, связали руки и ноги, держали на втором этаже и насильно напоили", - сказал Тельман Аленов.

Как рассказал адвокат, Ерасыл Аубакиров оказался случайным человеком в данной ситуации. Он не был знаком ни с Мейрбаевым, ни с Ажимбаем, его таким же обманным путем заманили в этот коттедж. Также правозащитник добавил, что во время досудебного расследования ему удалось познакомиться с видеороликом с места истязания Ерасыла, которое разлетелось в Интернете, но без звука.

"В тот момент, когда туда пришел Аубакиров, Аян уже был пьян, а Ерасыл был трезвый. Потом избили и Аубакирова, руки и ноги ему связали и подняли на второй этаж. Видели же ролик, который есть в Интернете. Это как раз в тот момент. Мы смотрели это видео со звуком, и там он спрашивает: "Кто ты такой?", а он головой машет и ответить не может. В этот момент, когда Мейрбаев был на Аубакирове, Ажимбай заснял это на видео на телефон. После этого Аубакирова спустили вниз и задушили. Затем тело погрузили в багажник автомобиля Мейрбаева, а самого Аяна отпустили", - поделился Тельман Аленов.

По словам адвоката семьи Ерасыла Аубакирова, целью такого поступка Нурбека Ажимбая послужили деньги - таким образом преступник хотел заработать. Отпустив Мейрбаева, имея ложное подтверждение убийства, Ажимбай приступил к шантажу отца Аяна.

"Ажимбай хотел вымогать 15 процентов от стоимости продажи этой недвижимости, но для этого же нужны были веские основания. И вот его больное воображение привело к тому, что сначала он снял видео - получил шантажирующую запись. После того, как Аян уехал оттуда, не зная, что в его багажнике есть труп, Ажимбай позвонил отцу Мейрбаева и сказал, что ваш сын совершил глупость, у нас доказательства. Словом, начал шантажировать, сказал, что если ему дадут 135 миллионов, эти 15 процентов, то он решит это. Отец Мейрбаева не согласился. Это было вечером 3 февраля", - рассказал Тельман Аленов.

Как рассказал Тельман Аленов, не подозревая о том, что в багажнике автомобиля лежит тело Ерасыла Аубакирова, Аян Мейрбаев продолжил свою повседневную жизнь. Труп 23-летнего парня обнаружила сестра Мейрбаева.

"Аян сказал сестре помыть машину, почистить, а сестра, тоже ничего не подозревая, берет машину, садится в нее, едет на автомойку, где мойщик открывает багажник и видит там труп. Они не знают, что делать с этим. Эта девушка в стрессовом состоянии выезжает за город и оставляет его там", - сказал адвокат семьи Ерасыла Аубакирова Тельман Аленов.

Юрист уточнил, что девушка, а также автомойщик и еще двое лиц, которых сестра Аяна Мейрбаева наняла для того, чтобы они помогли вывести тело погибшего за город, проходили по данному делу в качестве свидетелей. По его словам, тело Ерасыла Аубакирова они не закапывали, а просто оставили за городом на снегу.

12 октября завершился суд по делу об убийстве студента медицинского университета Ерасыла Аубакирова. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор. Так Нурбека Ажимбая признали виновным и по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения назначили 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, Виталия Шерстенева - на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, Андрея Тихоненко - на 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества.