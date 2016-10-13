Кулекбаев и его пять подельников предстанут перед судом

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Кулекбаев и его пять подельников предстанут перед судом

Расследование по делу о теракте в Алматы завершено.

Межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан под руководством специального прокурора завершено досудебное расследование по уголовному делу по факту террористического акта в Алматы, имевшего место 18 июля 2016 года. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"С первых дней расследования прокурором города для эффективного осуществления надзора создана группа процессуальных прокуроров, под руководством которых обеспечено завершение расследования в кратчайший срок. Следственной группой проведено 57 судебных экспертиз и исследований, допрошено более 200 свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в прокуратуре Алматы.

12 октября 2016 года по результатам изучения материалов уголовного дела, составляющих более 60 томов, преданы суду Руслан Кулекбаев и другие.

"Кулекбаев обвиняется в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также в покушении на убийство троих граждан", - рассказали в пресс-службе.

Обвинения выдвинуты по части 4 статьи 255, части 2 статьи 99 и части 3 статьи 24 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Вместе с Кулекбаевым преданы суду Р. Лю, Ж. Сапарбеков, Д. Асембекулы, Е. Кусайнов, Н. Әбдімомын, которые обвиняются в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя М. совместно с Кулекбаевым, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 192 УК РК", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Напомним, 18 июля около 11:00 очевидцы сообщили о стрельбе в Алматы. Были совершены нападения на здания УВД Алмалинского района и ДКНБ. Произошедшее признано терактом. По версии следствия, преступник действовал в одиночку. Подозреваемый был задержан, это 26-летний Руслан Кулекбаев, отбывший срок и, как сказал глава МВД, пожелавший отомстить полицейским.

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