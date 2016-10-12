Жуткое ДТП в Алматы: мужчина и его трехлетний сын погибли

Еще двоих – пассажира с ребенком, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В Алматы на улице Шаймерденова, близ поворота на садоводческое общество «Кооператор» произошло ДТП в котором погибли мужчина и его 3 - летний ребенок, передает Zakon.kz.

Погибший мужчина был за рулем Mercedes, на повороте он не справился с управлением и вылетел в кювет, на полном ходу ударившись в дерево. В результате удара он и его сын скончались на месте.

Еще двоих – пассажира с ребенком, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящий момент выясняются все обстоятельства жуткого ДТП.