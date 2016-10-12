"Разоблачительницу" Слекишиной могут обвинить в клевете

Женщина в видеообращении обвиняет Слекишину в обмане.

Адвокат Натальи Слекишиной Айман Умарова отреагировала на "разоблачительное" видео, где бывшая заключенная по-своему рассказывает историю изнасилованной девушки. Они, по ее словам, вместе "сидели". В ее словах нашлось место нелестным высказываниям в адрес Слекишиной. Все это может обернуться судебным разбирательством для самой героини ролика, передает телеканал КТК.

Водеоролик о "палочке шашлычка" наделал много шуму. Алия Байзакова дает понять, что история с групповым изнасилованием могла быть выдумана из корыстных побуждений, и добавила, что осужденные женщины возмущены поведением Натальи Слекишиной.

"Глядя на ее поведение, мы поняли, что она сделала все это не зря. Потому что, имея срок - восемь лет за разбой - она решила таким образом скостить себе срок", - заявила в своем видеосообщении Байзакова.

Для усиления негативного эффекта она назвала якобы любимую фразу Натальи – "Сейчас бы палочку шашлычка, да мужичка". Кроме того, Алия Байзакова уверяет, что никаких пыток к ней в стенах исправительного учреждения не применяли.

"Слекишина "наворачивает" в своем деле. Она говорит, что были пытки, били по животу. Да ничего такого не было. Она сейчас говорит, что боится находиться в колонии - якобы ей там угрожают. Да никто ее там не трогает. Вы понимаете, там с нее пылинки сдувают. Я не пойму, для чего вот это все нагнетание", - пояснила женщина.

Адвокат Слекишиной прокомментировала этот ролик. Что интересно, она выражает благодарность Байзаковой. И вот почему.

"Все то, что она говорит, говорит не утвердительно. Ее не было на суде. Почему она не пришла и не дала показания под клятвой? И вопрос такой, где она была в момент изнасилования, это происходило при ней? Она меня не знает, тогда почему задевает адвоката?

Я хочу сказать ей спасибо. Браво тем, кто такую медвежью услуг оказал Хакимову вот такой топорной работой. Они хотят в глазах общественности обелить Хакимова. А эта женщина говорит то, что еще раз подтверждает изнасилование. Потом, что-то она говорила о беременных. Это ведь косвенно подтверждает, что женщины беременели. А в глазах общественности Хакимов - насильник, и он будет насильником, потому что реально изнасиловал. Ее свидетельские показания не имеют ценности. Посмотрите на ее позу, как она стоит, опирается, посмотрите на жесты. И у нее все строится на предположениях", - объяснила Айман Умарова.

Вообще, помещение, в котором на момент записи находится Байзакова, очень похоже на тюремный лазарет, предположила адвокат. Она не исключает, что впоследствии попросит привлечь к ответственности «разоблачительницу».

"Сейчас мы боремся за другое. Потом, возможно, мы подадим в отношении нее иск по статье "Клевета". Скорее всего, будет так. Хотя, на самом деле ее воспринимать серьезно нельзя, поскольку ее моральные качества очень страдают. Почему женщина, которая сидела, ни с того, ни с сего вдруг начинает защищать какого-то сотрудника? В принципе, пусть она остается при своем мнении. Таких мнений много! Возьмите население разделите его пополам - вот и все", - резюмировала Умарова.

Напомним, Наталья Слекишина летом этого года сделала скандальное заявление о том, что ее изнасиловали четверо сотрудников следственного изолятора. В результате девушка родила девочку, которую назвала Назирой. Расследованием случая занималась антикоррупционная служба города Алматы. Следствие предъявило обвинение лишь одному из тех, на кого указала Слекишина – надзиратель Руслан Хакимов. 30 сентября он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Он, кстати, до последнего момента пытался всех убедить, что все происходило по обоюдному согласию. Суд признал его виновным в изнасиловании, применении пыток и превышении служебных полномочий.