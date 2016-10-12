​Подробности задержания радикалов в Алматы

Одному из задержанных 17 лет.

Стали известны подробности задержания трех радикалов, планировавших теракты в Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщил агентству компетентный источник, первый подозреваемый был задержан в Алматы 10 октября в 8.30. Это житель Алматинской области 1982 года рождения. В арендуемой им квартире по ул.Чайковского сотрудники ДКНБ и УБЭ ДВД нашли литровую стеклянную бутылку с растворителем, пластиковую бутылку с подшипниками (диаметр 9-12 мм) внутри, 9 пачек с гидроперидом, 2 сотовых телефона Nokia без SIM-карт , но с припаянными металлическими проводами, по одному пакету с гайками, болтами, гвоздями, алюминиевой пудрой, 6 пакетов с селитрой, 2 черные тканевые маски с прорезями для глаз, черный флаг с исламской символикой и карту Алматы с отметками зданий прокуратуры, ДКНБ и ДВД города.

Еще один подозреваемый был задержан в Алматы в тот же день в 14.30. Им оказался 17-летний молодой человек. Спецоперация по его задержанию проводилась в доме по ул.Корчагина. Здесь силовики обнаружили черный флаг с исламской символикой и 4 патрона 16-го калибра.

Как проинформировал источник агентства, одновременно в поселке Алгабас Карасайского района Алматинской области проводилась спецоперация по обезвреживанию третьего радикала. Он 1996 года рождения.

Трое задержанных сейчас находятся в следственном изоляторе ДКНБ.