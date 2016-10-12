​Подробности задержания радикалов в Алматы

Одному из задержанных 17 лет.
Стали известны подробности задержания трех радикалов, планировавших теракты в Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщил агентству компетентный источник, первый подозреваемый был задержан в Алматы 10 октября в 8.30. Это житель Алматинской области 1982 года рождения. В арендуемой им квартире по ул.Чайковского сотрудники ДКНБ и УБЭ ДВД нашли литровую стеклянную бутылку с растворителем, пластиковую бутылку с подшипниками (диаметр 9-12 мм) внутри, 9 пачек с гидроперидом, 2 сотовых телефона Nokia без SIM-карт, но с припаянными металлическими проводами, по одному пакету с гайками, болтами, гвоздями, алюминиевой пудрой, 6 пакетов с селитрой, 2 черные тканевые маски с прорезями для глаз, черный флаг с исламской символикой и карту Алматы с отметками зданий прокуратуры, ДКНБ и ДВД города.
Еще один подозреваемый был задержан в Алматы в тот же день в 14.30. Им оказался 17-летний молодой человек. Спецоперация по его задержанию проводилась в доме по ул.Корчагина. Здесь силовики обнаружили черный флаг с исламской символикой и 4 патрона 16-го калибра.
Как проинформировал источник агентства, одновременно в поселке Алгабас Карасайского района Алматинской области проводилась спецоперация по обезвреживанию третьего радикала. Он 1996 года рождения.
Трое задержанных сейчас находятся в следственном изоляторе ДКНБ.
Напомним, вчера Комитет национальной безопасности РК сообщил об обезвреживании в Алматы трех членов радикальной группы, которые планировали террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных и специальных органов.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.