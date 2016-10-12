В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 18-летней девушки

Автор:
В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 18-летней девушки

Подозреваемый водворен в ИВС Актобе.

Актюбинские полицейские в ходе оперативно-розыскных, следственных мероприятий установили и задержали 30-летнего жителя города по подозрению в попытке изнасилования 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

Мужчину задержали в районе садоводческого коллектива «Актюбрентген».

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.10.2016, 10:58
  
"Разоблачительницу" Слекишиной могут обвинить в клевете
11.10.2016, 16:07
  
Самое красивое лицо мира выбрали в Монголии 1
11.10.2016, 14:25
  
Полицейский спас ребенка от педофила в Шымкенте
10.10.2016, 14:47
  
Химическую кастрацию педофилов по примеру Казахстана предложили ввести в России
10.10.2016, 12:03
  
Подозреваемого в изнасиловании девочки в Актау "прессуют" сокамерники 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
По делу об убийстве Ерасыла Аубакирова оглашен приговор
"Разоблачительницу" Слекишиной могут обвинить в клевете
​Подробности задержания радикалов в Алматы
По делу о теракте в Актобе уточнили число потерпевших
В Алматы задержали трех радикалов, планировавших теракты
Полицейский спас ребенка от педофила в Шымкенте
После побоев учителя школьник попал в реанимацию в ЮКО 1
Избитый в Петропавловске баскетболист скончался в больнице, не приходя в сознание
Семья в СКО насмерть отравилась грибами 5
Подозреваемого в изнасиловании девочки в Актау "прессуют" сокамерники 2