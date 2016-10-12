В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 18-летней девушки

Подозреваемый водворен в ИВС Актобе.
Актюбинские полицейские в ходе оперативно-розыскных, следственных мероприятий установили и задержали 30-летнего жителя города по подозрению в попытке изнасилования 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ДВД
Мужчину задержали в районе садоводческого коллектива «
«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.