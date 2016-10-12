В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 18-летней девушки

Подозреваемый водворен в ИВС Актобе.

Актюбинские полицейские в ходе оперативно-розыскных, следственных мероприятий установили и задержали 30-летнего жителя города по подозрению в попытке изнасилования 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области .

Мужчину задержали в районе садоводческого коллектива « Актюбрентген ».

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.