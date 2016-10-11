В Алматы задержали трех радикалов, планировавших теракты

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В Алматы задержали трех радикалов, планировавших теракты

Они планировали теракты в отношении сотрудников правоохранительных и специальных органов.

В Казахстане задержаны три члена радикальной группы, планировавшие теракты в отношении сотрудников правоохранительных и специальных органов, сообщает пресс-служба КНБ РК.

"10 октября 2016 года в Алматы сотрудниками Комитета национальной безопасности задержаны трое членов радикальной группы, планировавших террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных и специальных органов", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяты компоненты самодельных взрывных устройств и детонаторов, религиозно-экстремистские материалы, в том числе с призывами к совершению терактов.

С начала года в Алматы органами КНБ пресечена преступная деятельность 29-ти радикально настроенных лиц.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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