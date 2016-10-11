После побоев учителя школьник попал в реанимацию в ЮКО

Отец пятиклассника рассказал, что педагог так активно втолковывала школьнику, вероятно, сложную грамматику, что стала стучать его головой о парту.

Житель Манкента Южно-Казахстанской области утверждает, что школьная учительница ударила его сына головой о парту и тот получил черепно-мозговую травму. Мало того, спустя полгода после инцидента ребенок стремительно теряет зрение.

ЧП произошло в школе № 64 имени Рашидова на уроке узбекского языка еще 21 апреля, но, по словам возмущенного отца, ни администрация школы, ни компетентные органы не предприняли никаких мер. За справедливостью отец мальчика направился в областной штаб партии « Нур Отан », сообщает Tvk-uko.kz.

Отец нынешнего пятиклассника Шерали Зундинов рассказал, что педагог так активно втолковывала школьнику, вероятно, сложную грамматику, что стала стучать его головой о парту. После такой «науки» мальчик попал в реанимацию.

«21 апреля, вернувшись вечером с работы, я узнал, что мой сын Абидин несколько раз терял сознание. Мы обратились в центральную районную больницу. Ребенка госпитализировали в реанимацию с диагнозом черепно-мозговая травма , где он провел 3 дня. Странно, но после этого его перевели в инфекционное отделение с диагнозом гайморит . После выписки мы обратились в областную детскую больницу, где подтвердился первоначальный диагноз. О произошедшем я узнал на следующий день, когда мой сын пришел в себя в реанимации», - рассказывает папа пострадавшего мальчика Шерали Зундинов.

Родители сразу подали заявление в полицию и районный отдел образования, однако, говорит Шерали , следователь Талат Даулетбаков тянет время, а в районном управлении образования заявление отца и вовсе игнорируют.

«На уроке узбекского языка в тот день был диктант. Я не успевал. И учитель Жуманазарова Сайера 2 раза ударила меня головой о парту. Мне стало плохо. И меня отправили домой в сопровождении друга - одноклассника. По пути я несколько раз падал в обморок»,- рассказывает ученик 5 класса Абидин Иристаев.