После побоев учителя школьник попал в реанимацию в ЮКО

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После побоев учителя школьник попал в реанимацию в ЮКО

Отец пятиклассника рассказал, что педагог так активно втолковывала школьнику, вероятно, сложную грамматику, что стала стучать его головой о парту.

Житель Манкента Южно-Казахстанской области утверждает, что школьная учительница ударила его сына головой о парту и тот получил черепно-мозговую травму. Мало того, спустя полгода после инцидента ребенок стремительно теряет зрение.

ЧП произошло в школе № 64 имени Рашидова на уроке узбекского языка еще 21 апреля, но, по словам возмущенного отца, ни администрация школы, ни компетентные органы не предприняли никаких мер. За справедливостью отец мальчика направился в областной штаб партии «Нур Отан», сообщает Tvk-uko.kz.

Отец нынешнего пятиклассника Шерали Зундинов рассказал, что педагог так активно втолковывала школьнику, вероятно, сложную грамматику, что стала стучать его головой о парту. После такой «науки» мальчик попал в реанимацию.

«21 апреля, вернувшись вечером с работы, я узнал, что мой сын Абидин несколько раз терял сознание. Мы обратились в центральную районную больницу. Ребенка госпитализировали в реанимацию с диагнозом черепно-мозговая травма, где он провел 3 дня. Странно, но после этого его перевели в инфекционное отделение с диагнозом гайморит. После выписки мы обратились в областную детскую больницу, где подтвердился первоначальный диагноз. О произошедшем я узнал на следующий день, когда мой сын пришел в себя в реанимации», - рассказывает папа пострадавшего мальчика Шерали Зундинов.

Родители сразу подали заявление в полицию и районный отдел образования, однако, говорит Шерали, следователь Талат Даулетбаков тянет время, а в районном управлении образования заявление отца и вовсе игнорируют.

«На уроке узбекского языка в тот день был диктант. Я не успевал. И учитель Жуманазарова Сайера 2 раза ударила меня головой о парту. Мне стало плохо. И меня отправили домой в сопровождении друга - одноклассника. По пути я несколько раз падал в обморок»,- рассказывает ученик 5 класса Абидин Иристаев.

За права мальчика борется прокурор Еркен Агабеков. Руководитель общественной приемной «Нур Отан» Берик Кулжанов посоветовал отцу написать еще одно заявление и обещал принять меры, и рассмотреть его на заседании открытой приемной в начале ноября в присутствии руководителей областных компетентных ведомств.

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