Избитый в Петропавловске баскетболист скончался в больнице, не приходя в сознание

Родные баскетболиста Игоря Нанаева сообщили, что около двух часов назад сердце Игоря остановилось.

Баскетболист из Усть-Каменогорска Игорь Нанаев скончался в больнице, передает YK-news.kz.

Напомним, в ночь со 2 на 3 октября баскетболиста из Усть-Каменогорска зверски избили около ночного клуба в Петропавловске . Всю неделю Игорь Нанаев находился в коме.

Родные баскетболиста сообщили, что около двух часов назад сердце Игоря остановилось.