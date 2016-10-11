Избитый в Петропавловске баскетболист скончался в больнице, не приходя в сознание

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Избитый в Петропавловске баскетболист скончался в больнице, не приходя в сознание

Родные баскетболиста Игоря Нанаева сообщили, что около двух часов назад сердце Игоря остановилось.

Баскетболист из Усть-Каменогорска Игорь Нанаев скончался в больнице, передает YK-news.kz.

Напомним, в ночь со 2 на 3 октября баскетболиста из Усть-Каменогорска зверски избили около ночного клуба в Петропавловске. Всю неделю Игорь Нанаев находился в коме.

Родные баскетболиста сообщили, что около двух часов назад сердце Игоря остановилось.

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