Избитый в Петропавловске баскетболист скончался в больнице, не приходя в сознание

Родные баскетболиста Игоря Нанаева сообщили, что около двух часов назад сердце Игоря остановилось.
Баскетболист из Усть-Каменогорска Игорь Нанаев скончался в больнице, передает YK-news.kz.
Напомним, в ночь со 2 на 3 октября баскетболиста из Усть-Каменогорска зверски избили около ночного клуба в Петропавловске. Всю неделю Игорь Нанаев находился в коме.
Родные баскетболиста сообщили, что около двух часов назад сердце Игоря остановилось.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.