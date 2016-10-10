Семья в СКО насмерть отравилась грибами

Врачи боролись за жизнь детей и их матери несколько дней. В настоящее время полиция проводит судебно-медицинскую экспертизу.

Целая семья – трое девочек от 5 до 12 лет и их мать - погибли от тяжелого отравления ядовитыми грибами в Северо-Казахстанской области , сообщил Sputnik главный врач детской областной больницы Олег Завьялов.

По его данным, 2 октября в приемное отделение детской областной больницы обратились трое детей из села Соколовка Кызылжарского района – Понамаренко Олеся, Ксения и Татьяна, 5, 8 и 12 лет соответственно.

"При беседе с мамой и сборе анамнеза было выяснено, что накануне, в обед 1 октября, дети употребляли в пищу жареные грибы. При поступлении состояние всех детей было тяжелое, у больных были выраженные явления интоксикации – тошнота , рвота, бледные кожные покровы с серо-землистым оттенком. Учитывая то, что состояние при поступлении расценено как тяжелое, все трое пациентов были госпитализированы в отделение реанимации", - проинформировал Завьялов.

Он подчеркнул, что сразу же была начата полноценная интенсивная терапия, включающая в себя инфузионную терапию, антибактериальную терапию.

"Был выставлен диагноз - отравление ядовитыми грибами, а оно относится к наиболее тяжелым отравлениям, поэтому с первых дней нахождения в стационаре всем трем детям ежедневно проводились консилиумы с участием всех необходимых специалистов с привлечением главного токсиколога нашей области и с телефонной консультацией главного токсиколога республики. В дальнейшем мы по линии республиканской санитарной авиации вызвали реаниматолога и главного токсиколога Казахстана. С выставленным диагнозом главный токсиколог республики согласился, с определенной тактикой лечения, которую мы проводили, консилиум с его участием был согласен, то есть те мероприятия, которые мы проводили, были абсолютно правильными. Все нужные медикаменты у нас были в наличии были и есть. Препараты крови мы имели в достаточном количестве, необходимо было от литра до двух каждому пациенту замороженной плазмы, мы это все из центра крови получали", - отметил Завьялов.

Однако, по словам главного врача, у всех трех пациентов в первую очередь нарастали явления острой печеночной недостаточности .

"Есть такие показатели как трансаминазы, они превышали норму в тысячу раз, что говорило о том, что у пациентов прогрессивно происходило разрушение печеночной ткани и клеток. В дальнейшем присоединились явления не только печеночной, но и почечной недостаточности , нарушения свертывающей системы, в связи, с чем пациенты были переведены на искусственную вентиляцию легких", - рассказал главврач.

К сожалению, все трое детей погибли, несмотря на усилия врачей.

"Самая младшая девочка (5-летняя Олеся) умерла 5 октября, 8-летняя Ксения 9 октября в 22.30 и Татьяна умерла сегодня, 10 октября, в 8 утра. Мама также умерла в 3-й городской больнице. Я хочу еще раз сказать о том, что отравление грибами относится к самым тяжелым, и есть мировая статистика, говорящая о том, что при отравлении грибами летальность приближается к 100%, что подтвердил и наш случай", - констатировал Завьялов.

Грибы были изъяты сотрудниками ДВД, и в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.