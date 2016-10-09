В Атырау сантехники задохнулись в колодце

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В Атырау сантехники задохнулись в колодце

Канализационный колодец. //Фото с сайта azh.kz

Двое сотрудников КГП «Атырау су арнасы» попали в больницу в результате несчастного случая, один из них скончался, сообщает атырауская газета Ак Жайык.

ЧП подтвердили в «Атырау су арнасы». Как сообщила пресс-служба предприятия, «8 октября примерно в 18 часов двое работников в выходной день по просьбе частного лица выполняли сантехнические работы в канализационном колодце, расположенном в микрорайоне Алиева-Курмангазы. В ходе выполнения работ они отравились скопившимися там газами и были госпитализированы в реанимационное отделение областной больницы. Позднее один из пострадавших скончался». В пресс-службе подчёркивают, что «данный случай произошел во внерабочее время, имел частный характер и не был связан с выполнением профессиональных обязанностей в коммунальном предприятии».

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