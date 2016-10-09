Адвокат озвучил подробности изнасилования 6-летней девочки в Актау

Фото с сайта tumba.kz

Государственный защитник насильника 6-летней девочки в Актау Намиг Велиев раскрыл подробности данного преступления, сообщает актауская газета Тумба.

- Он с первых дней отрицает свою причастность. На допросе не сразу указал свой маршрут досконально, но может не поминутно. Он указал, что взял клиента с 7 микрорайона, привез в 29 дом, где клиент сошел и расплатился и направился в 28 дом. Машину припарковал перед 29 домом, вышел покурить. Потом он созвонился с женой (звонки зафиксированы у жены). Он объяснил, что возьмет клиента с моря, так как с 1 мкр. оплата обычная, а если чуть дальше с моря, то 100-200 больше будет. Дальше получается так, что он весь маршрут свой описал, все маршруты были зафиксированы на аудио видео и запись наружного наблюдения (камера стояла у грузинской больницы, в Рахате, банном комплексе и у Шагалы). С них были тоже сняты видео. Весь маршрут зафиксирован, - рассказал Намиг Велиев. Между тем нашлась свидетельница, которая видела насильника во время похищения девочки.

Когда он выезжал из 1 мкр, в этот момент подъехала дама с ребенком и она, по ее словам, в упор смотрела на него и ждала, чтобы он выехал. Она утверждает, что более 30-40 секунд в упор смотрела на него, он в этот момент смотрел назад, то ли с кем-то разговаривал, то ли еще что-то. Когда у него спросили, что он там делал? Он сказал что у таксистов есть привычка после того как пассажиры высаживаются, просматривать, может что кто-то что-то забыл, - говорит защитник.

Полицейские восстановили полностью маршрут движения насильника в те часы. Как было установлено следствием, девочку насильнику удалось заманить под предлогом погладить кошку. После того, как малышка оказалась в машине подозреваемого, он ее отвез на место, где и произошло чудовищное преступление

- Единственное место, где он останавливался, это санаторий Шагала, где рядом никого не было. Он припарковался, рядом камера снимала. 29 минут. Он не выходил из машины вообще. Там заднюю часть видно, передняя часть закрывается. Там, где он парковался, ведутся ремонтные работы. Там не было машин и людей. Там видно, что он подъезжает под дерево и просиживает 29 минут, - рассказывает Намиг Велиев

Между тем, адвокат опроверг информацию о сильных повреждениях, нанесенных девочке.

- Информация, которая ходит в народе, что какие-то переломы, еще что-то, это все отсутствует. Там такого нет. Я не знаю, почему и кому это выгодно все выкладывать. Она больше пострадала от того, что пролежала под солнцем. 20 августа, сами знаете, какой жаркий день был. Получила солнечный удар. То есть еще и получила ожоги тела, так как в одном положении лежала.

Как утверждает адвокат, на осмотр машины его пригласили уже после того, как был проведен осмотр автомобиля. Сам подозреваемый присутствовал там. Все это было снято на видеокамеру. Со слов подозреваемого, там ничего не нашли. Только сняли сиденья – переднее сиденье, заднюю часть и отправили на экспертизу. Однако она ничего не дала. Обнаружены частицы пищевых продуктов. Как выяснилось, спустя день он возил своего пятилетнего сына.

- Потом выявляются якобы волосы девочки. Я сам потребовал показать запись, где они изымают данные волосы, еще и при присутствии подзащитного. Подзащитный утверждает, что не было изъятия волос при его присутствии из машины. Если они и были изъяты, то только без его участия, то есть после этого осмотра. Они не предоставили, хотя обязаны были предоставить. Хотя с волосами немного подпадает под сомнение. У нас как закон гласит – все сомнения идут в пользу подозреваемого. Я не пытаюсь его защитить от того что он совершил, но мой долг профессиональный изучить все подробности обвинения. Есть моменты в нашей практики. Мог человек сесть, потому что оказался не в том месте не в то время, - говорит Намиг Велиев.

В настоящее время с подозреваемым проводят опросы, однако он сильно заикается, что осложняет данные процедуры.

- В связи с этим он стоял на учете до 2011 года. В пятилетнем возрасте его старший брат, брат по матери, он по сей день находится на принудительном лечении, у него шизофрения, бил мать, бил детей. В один из таких побоев ребенок стал заикой, благодаря брату. Он заикается очень сильно, практически на все буквы. «Да», «нет» он может сказать. В связи с этим программу опроса изменили. Поставили ряд вопросов, на которые он может ответить да или нет, - говорит адвокат.