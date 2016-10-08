Студент-болашаковец пропал в США

Дело о пропавшем казахстанском студенте взяли на особый контроль в Министерстве иностранных дел и посольстве нашей страны в США. Ержан Еликов уехал в штат Пенсильвания по программе "Болашак" и буквально за месяц до окончания учёбы исчез. В последний раз на связь с родителями он выходил пять лет назад, сообщает КТК.



Ержан Еликов исчез в 2011, но пять лет об этом знали только его родители. О том, что их сын потерялся где-то в Соединённых Штатах, Министерству иностранных дел они сообщили только в нынешнем феврале. Для полномасштабных поисков в ведомстве попросили предоставить заявление и копию паспорта сына. Ответа от четы Еликовых не было ещё семь месяцев.

" 27 сентября поступило повторное обращение от отца Ержана Еликова. В этот раз наши дипломаты получили своими силами копию паспорта через Центр международных программ. И связались вновь с отцом для получения письменного заявления на английском языке. Несмотря на многочисленные телефонные разговоры с ним, это заявление нам было передано лишь 3 октября, - говорит руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

С тех пор исчезнувшего болашаковца ищут. Но ни одногруппники, ни преподаватели о Ержане Еликове давно ничего слышали. Где он, не знают ни в посольстве Казахстана в США, ни в "Болашаке". Туда в первую очередь обратился отец пропавшего. В Центре международных программ якобы все эти годы обещали помочь с поисками, но так и не помогли. Тогда семья обратилась в МИД.

"Почему я в феврале обратился? Обратился, потому что с первого дня, как получил уведомление, что сын у меня отчислен, в июле получил, сразу поехал в "Болашак", в Астану," - рассказал Серик Еликов

Вот только там родителям болашаковца якобы никак не помогли и вообще оговорили их сына. Отец пропавшего студента заявляет, что учился Ержан хорошо, а отчислили его только потому, что он неожиданно перестал посещать занятия. А перестал посещать он их потому, что пропал.

"Потеря сына 8 марта где-то. В мае месяце они такое решение принимают."

В Центре международных программ продолжают настаивать на своём. По их данным, Ержан Еликов знал, что его собираются отчислить и должен был вылететь домой, но в последний момент передумал и отправился в совсем другой город. Где же находится казахстанский студент сейчас, не знает никто. Возможно, ситуацию удастся прояснить полиции. В МВД, по данным адвоката Еликовых, завели дело о пропаже человека.