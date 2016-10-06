Бабушка 6-летней Виктории из Актау приостановила сбор средств на лечение девочки

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Бабушка 6-летней Виктории из Актау приостановила сбор средств на лечение девочки

Мы ждем врачей из Индии. На днях станет известно - приедут медики или нет, - сообщила Анжелика Насирова.

Бабушка шестилетней Виктории, пострадавшей от действий насильника, Анжелика Насирова сообщила: сбор средств на лечение ребенка временно прекращен. С ее слов, родственники ожидают подтверждения приезда врачей из Индии, сообщает Lada.kz

Сбор средств на лечение Виктории, который родные девочки проводили через социальные сети, приостановлен.

- Мы ждем врачей из Индии. На днях станет известно - приедут медики или нет, - сообщила Анжелика Насирова.

Напомним, вчера, 4 октября, стало известно: состояние шестилетней девочки из Актау ухудшается на протяжении нескольких дней. В клинике рядом с Викой находятся ее ближайшие родственники.

Ранее врачи из Астаны сообщали: мозг ребенка на протяжении нескольких часов не получал нужного количества кислорода. Медики сделали вывод: головной мозг девочки тяжело поврежден. Родные пострадавшей пытались найти готовых помочь специалистов. Ребенка осматривали врачи из Южной Кореи, однако результатов это не дало.

Шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч» по адресу 1 микрорайон, 29дом. Через несколько часов полиция нашла ребенка. Ребенок был госпитализирован в Мангистаускую областную детскую больницу с тепловым ударом и многочисленными травмами. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали.

В сентябре в полиции рассказали, что подозреваемый в изнасиловании ребенка пойман. Ему инкриминируют три статьи УК РК: покушение на убийство, изнасилование и похищение человека. С санкции суда он взят под арест на два месяца. По словам Кайрата Дальбекова, начальника ДВД Мангистауской области, подозреваемый признал свою вину. Причастность задержанного подтверждают и результаты молекулярно-генетической экспертизы.

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