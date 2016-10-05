За оскорбление тещи арестован житель Кызылординской области

По данным пресс-службы, в подъезде дома, мужчина беспричинно выражался нецензурной бранью в адрес тещи. Тем самым, находясь в общественном месте, проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

«Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 434 частью 2 Кодекса РК об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток», - сообщили в суде.