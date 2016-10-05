18 месяцев на переезд дадут оружейным магазинам, находящимся в жилых помещениях

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18 месяцев на переезд дадут оружейным магазинам, находящимся в жилых помещениях

Фото spectr.com.kz

Новые правила работы оружейных магазинов будут предусмотрены а антитеррористическом законодательстве Казахстана, передает Информбюро.

"Не позволяется, чтобы оружие было в готовом виде - само оружие должно находиться отдельно, боеприпасы отдельно. Более того, мы закладываем норму, согласно которой оружейный магазин не должен находиться в местах скопления народа, в жилых помещениях, где проводятся большие мероприятия", - сказал в Мажилисе заместитель председателя КНБ РК Марат Калкабаев.

Зампредседателя добавил, что делается это с целью укрепления безопасности оружейных магазинов. В случае, если эта норма не соблюдается, то магазину необходимо найти новое место дислокации.

"Им будет дано время - 18 месяцев, если он не соответствует, естественно, надо подыскивать здание", - резюмировал Калкабаев.

На рассмотрении в Мажилисе в данное время находится законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия терроризму и экстремизму". Документ предусматривает усиление контроля за оборотом оружия, усиление мер наказание за терроризм и экстремизм, установление запрета на работу религиозных групп, способствующих терроризму и экстремизму, и упрощение порядка проведения спецопераций в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

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Малинка
Ну правильно сделали.
находящимся в жилых помещениях

в нежилых помещениях внутри города будет можно продавать выходит?


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05.10.2016, 16:07
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