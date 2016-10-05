За взятку экс-начальник управления Академии КНБ РК получил пять лет условно

Сотрудник администрации Академии КНБ оказался мошенником. Он сумел получить откат от предпринимателей, но при этом не оказал услугу.

Бывший начальник хозяйственного управления Академии Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан Мухтар Сагатов предстал перед судом и получил пять лет условно за взятку в 70 тысяч долларов, сообщает газета "Время".

Приговор вынес военный суд Алматинского гарнизона. То, что подсудимый вернул предпринимателям всю сумму отката, послужило смягчающим обстоятельством.

Преступление было совершено ещё в 2014 году. Мухтар Сагатов предложил владельцам строительной фирмы провести ремонт в здании Академии КНБ. Затребовал откат – 5% от всей суммы заказа, то есть 68 700 долларов. Причём, попросил предоплату.

Оговорённую сумму передали Сагатову, но тот не спешил выполнять своё обещание. В итоге заказ был отдан вообще другой фирме. Мухтар Сагатов вернул 30 тысяч долларов, но оставшуюся часть денег не отдавал.

Предприниматели обратились в полицию с заявлением. Сагатов быстро нашёл деньги и отдал всю сумму, но было уже поздно. Экс-начальник управления Академии КНБ не только получил уголовный срок, но и подмочил репутацию учебного заведения одной из самых серьёзных организаций страны.